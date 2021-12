Instagram

Esta segunda-feira, 29 de novembro, Dolores Aveiro fez mais uma publicação nas redes sociais, como é habitual, mas desta vez ao lado de uma companhia muito especial: de uma criança.

A mãe de Cristiano Ronaldo contou que recebeu um conselho: "Uma menina linda que veio ter comigo a dizer-me: 'Poupa filha. Não sabes o dia de amanhã!'. Feliz dia a todos. Beijinhos!", escreveu na legenda da publicação.

Os seguidores elogiaram a fotografia, mas também reparam num outro pormenor. Na imagem, Dolores surge com o dedo com um penso. "Cortou-se no dedo Dona Dolores? Está melhor?", questionou um internauta. "Que aconteceu ao dedo? Ainda tem dores?", perguntou outro.