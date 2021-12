Carlos Cruz escreveu, esta segunda-feira, um longo texto na sua página de Instagram, onde reage à morte de um "amigo especial".

"Há notícias que me atingem provocando desgosto e tristeza. Entre elas, as mais penosas são, sem dúvida, as que me informam da partida de um amigo especial. Por isso reajo sempre, quando acho que o devo fazer publicamente, só depois de viver parte do luto e depois de interiorizar a realidadade como inevitável. Não é por escrever muito que a tristeza diminui. Sinto muito a partida do Dr. António Serra Lopes que foi várias vezes um guia na minha vida desde 1969. Amigo também do Fialho Gouveia e do Raul Solnado, decidiu ser nosso advogado para sempre e pro. bono. Mas o que mais recordo é o Amigo indefectível. Fonte de saber e cultura, o António ensinou-me valores, mostrou-me caminhos em muitas conversas ao longo dos anos em que também me fez rir muitas vezes porque praticava o sentido lúdico da Vida. A frase de sua filha Inês defíne-o: 'a esta hora ouvem-se gargalhadas no Céu!' Descansa em Paz, António e até sempre!", escreveu na legenda da fotografia.

A notícia da morte do conhecido advogado foi anunciada a 20 de novembro. António Serra Lopes tinha 87 anos.