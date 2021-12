Diogo Amaral festejou esta sexta-feira, dia 27, 40 anos. Além de assinalar de forma divertida o seu aniversário, o ator recebeu os parabéns de Jessica Athayde que partilhou uma imagem especial. Mas foi a resposta do ator ao gesto da atriz de O Clube que deu que falar entre os fãs de ambos.

»» Jessica Athayde: “A minha mãe gosta mais do Diogo do que de mim”

“40 anos. Feliz aniversário, pai cool", escreveu a atriz na legenda da imagem que pode ver abaixo. Nela, o ator surge com Oliver (que segura um balão às cavalitas) na baixa de Lisboa.

"Love u [amo-te]“, respondeu Diogo Amaral nos comentários que atraiu mais de 200 'gostos'.

Jessica e Diogo namoraram em 2019 e foram pais de Oliver no mesmo ano. A separação foi anunciada três meses depois. Contudo, no vídeo que pode ver acima, Júlia Pinheiro, em conversa com a atriz, fez um gesto com as mãos, sugerindo que ambos podiam estar juntos. “Tudo o que é família…quando existe uma família, não sei, não sei…”, disse a atriz com um sorriso. Mas Júlia Pinheiro foi, desta vez, mais direta: “Estão juntos agora?”

“Está tudo a torcer…Estamos em família, estamos a tentar", assumiu a atriz no início de outubro. Ambos sempre se deram bem depois da separação, mas foi no mês passado, pela primeira vez, que a atriz abordou pela primeira vez a hipótese de estarem novamente juntos.