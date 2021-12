Esta sexta-feira, 26 de novembro, Katia Aveiro partilhou um vídeo muito especial nas redes sociais. A irmã de Cristiano Ronaldo surpreendeu a mãe, Dolores Aveiro, e a irmã, Elma Aveiro, ao subir ao palco do Pestana Casino Park, no Funchal, no passado sábado, 20 de novembro.

A família Aveiro esteve presente no evento de solidariedade, uma iniciativa apadrinhada por Dolores, com o objetivo de apoiar a Fundação Nossa Senhora da Conceição. Katia escolheu cantar uma música de Marília Mendonça para homenagear a artista brasileira que morreu num trágico acidente de avião no início deste mês de novembro.

"Eu parecia uma menina que ia pisar um palco pela primeira vez, este vídeo não é de grande qualidade, eu fui sem avisar a ninguém então foi tudo feito em cima do joelho, o meu objetivo era surpreender a sala mas principalmente a mãe e a mana, sei o quanto elas queriam isso, e deu tudo certo", começou por escrever.

"As minhas pernas tremiam (não parece) mas tremiam, o meu coração estava tão feliz por estar na minha terra, por saber que ia viver emoções verdadeiras, que ia trazer sorrisos sinceros e isso não existe dinheiro nenhum no mundo que pague… Só o amor pode salvar o mundo, nunca esqueçam disso", acrescentou.



A cantora continuou dizendo que "valeu a pena" e deixou ainda uma promessa: "Esta gala foi só a primeira das muitas que vêm por aí, a marca já está a fazer história e vamos juntos com muitas e boas pessoas (empresas) trazer muitos sorrisos e alegrias a tanta gente. Esse é o plano", afirmou.



"E entrar a cantar Marília Mendonça. Foi a cereja no topo do bolo… (A tua alma vive rainha da sofrência sempre única, em qualquer parte do mundo)", rematou. É importante referir que já foi revelada a causa da morte de Marília Mendonça.