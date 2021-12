Reprodução Instagram, DR

Vitória Jacobi, a irmã mais nova de Carolina Patrocínio, partilhou com os seus seguidores nas redes sociais um divertido vídeo da sobrinha Diana, fruto do casamento da apresentadora da SIC com Gonçalo Uva.

Com sotaque de português do Brasil, a filha mais velha de Carolina Patrocínio divertiu os internautas ao surgir na praia a interpretar a personagem Bombadjinha, revelando que ia mostrar "os biquínis da vovó". No mesmo vídeo surge ainda Frederica, também filha da apresentadora, e Tiago Teotónio Pereira, companheiro de Rita Patrocínio.

A publicação gerou inúmeros comentários por parte dos internautas e não passou despercebida a Carolina Patrocínio, que notou o facto da menina ter dito durante o vídeo que era mais velha. “Ela a mentir na idade ”, escreveu a apresentadora na caixa de comentários.

Veja o momento no vídeo abaixo: