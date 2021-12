Este será provavelmente o video mais amoroso que irá ver hoje e que irá deixá-lo com um sorriso de orelha a orelha. Trata-se de um momento matinal entre mãe e filho publicado por Carolina Deslandes esta sexta-feira, 26 de novembro, nas redes sociais.

“Cá em casa fala-se amor. Bom dia“, escreveu a cantora na legenda do vídeo onde se pode ver a cantora com o filho mais velho, Santiago. Nas imagens pode-se ouvir o menino, que foi diagnosticado com uma perturbação do espectro do autismo, a dizer "te amo muito" e, de seguida, a artista repete-o e assim sucessivamente.

Recorde-se que aliem de Santiago, Carolina Deslandes também é mãe de Benjamim e Guilherme, fruto da anterior relação com o músico Diogo Clemente.

