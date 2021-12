Marisa Liz foi a primeira convidada de António Zambujo no projeto Residência Artística. A cantora esteve assim esta quarta-feira, 24 de novembro, no Capitólio, em Lisboa, fazendo-se acompanhar por alguém especial: o namorado, Diogo Branco.



Nas redes sociais, a artista mostrou-se em palco juntamente com o companheiro e fez questão ainda de deixar uma mensagem especial.



"Obrigada pela noite maravilhosa que tivemos ontem. Celebrámos música e amizade. Repetia já hoje!!! Obrigada, António Zambujo pela tua generosidade e enorme talento", começou por escrever, deixando um sentido agradecimento ao artista.



"Obrigada, Diogo Branco por me acompanhares e tornares o meu canto um sítio seguro e bonito. As músicas que escolhi para cantar ontem não eram fáceis e tu ajudaste a que fossem possíveis", acrescentou, declarando-se ainda ao namorado.



"A todos os que lá estiveram, obrigada por nos terem recebido de coração aberto", rematou.

Recorde-se que os rumores de romance entre Maria Liz e Diogo Branco surgiram em julho deste ano, após a publicação de várias fotografias juntos e a troca de inúmeros comentários nas redes sociais.