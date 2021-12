Reprodução Instagram, DR

César Mourão partilhou esta quinta-feira, 25 de novembro, uma fotografia que divertiu os seguidores e lhe trouxe os mais variados elogios. Sendo uma das figuras públicas mais acarinhadas pelos portugueses, o humorista deparou-se com um fã na rua que lhe fez um pedido atípico.

A estrela da SIC contou que o homem, em vez de querer tirar um fotografia consigo, quis que o comediante lhe tirasse a ele. "'Granda Mourão', Oh Sérgio Mourão', 'Granda Maluco são algumas das coisas que me dizem. Este senhor disse: 'Epá, não consigo sair do carro para tirar uma foto contigo, tira-me tu a mim…' Cá está ela", escreveu na legenda da publicação onde mostra a fotografia do fã.

Os elogios não tardaram: "Podias ser só talentoso como se "só" fosse passível de se usar no teu caso. Mas também és isto. É é também por isto que te admiro", "César grande actor, grande humorista, grande ser humano", "É nisto que te destacas" e "César Mourão o que mais aprecio é a sua forma rápida de improviso na interação com o público em geral. Isso é um dom porque não é para todos e faz-nos rir muito!" são alguns dos comentários.