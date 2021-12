1 / 8 Reprodução Instagram, DR 2 / 8 Reprodução Instagram, DR 3 / 8 Reprodução Instagram, DR 4 / 8 Reprodução Instagram, DR 5 / 8 Reprodução Instagram, DR 6 / 8 Reprodução Instagram, DR 7 / 8 Reprodução Instagram, DR 8 / 8 Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, 25 de novembro, é de celebração para Anselmo Ralph. O filho do artista, o pequeno Djeyson, completa nove anos. Uma data que o cantor fez questão de assinalar nas redes sociais, partilhando várias imagens do menino e uma dedicatória especial.

"Hoje é teu dia meu tropa, que Deus cultive em ti um coração igual ao de Cristo e muita saúde. O resto são pormenores, te amo filho com todo meu coração. Parabéns", pode ler-se na legenda dos registos fotográficos.

Recorde-se que o menino é fruto do casamento do cantor com Madlice Cordeiro. O casal tem mais dois filhos, Alicia, de 13 anos, e Christian, de um.