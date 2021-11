Reprodução de Instagram, DR

Esta terça-feira, dia 16 de novembro, Joana Santos está de parabéns, mas não é a única. É que a atriz partilhou nas suas instastories uma fotografia de mãos dadas com o marido, Simão Cayatte, na praia para o felicitar pelo seu aniversário.

"Parabéns meu amor, mais uma volta ao sol juntinhoa! Ti amo (Sim fazemos anos no mesmo dia, super piroso)", escreveu junto a uma fotografia tirada pelo filho de ambos, Ari.

A protagonista da novela Amor Amor completa 36 anos e é mãe de Ari, de quatro anos, e de Mia, de um. As duas crianças são fruto do casamento da atriz com o realizador Simão Cayatte.

Reprodução de Instagram, DR