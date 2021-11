1 / 2 Reprodução de Instagram, DR 2 / 2 Reprodução de Instagram, DR

Esta segunda-feira, dia 15 de novembro, é um dia especial para Sara Matos e Pedro Teixeira. Manuel completa dois meses e os pais não podiam estar mais felizes. Para assinalar a data, a atriz publicou fotografias do bebé na sua página de Instagram.

"Dois meses de muito colo, muito amor, muita maminha.❤️ Bem pertinho de mim mesmo quando a mãe vai trabalhar por mais tempo. Meu amor maior. Nosso Pedro Teixeira", escreveu na legenda.

Os fãs ficaram 'derretidos' com as imagens em que Sara Matos pega no pequeno Manuel com um sorriso radiante e não resistiram a comentar. "Que maravilha de amor ❤️", "Que linda imagem. Adoro❤️" e "Que mãe tão babada ... adorooo ❤️❤️😍😍" são alguns dos comentários.

Recorde-se de que o pequeno Manuel nasceu a 15 de setembro, fruto do relacionamento de Sara Matos com Pedro Teixeira.