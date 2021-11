Reprodução Instagram, DR

Pedro Miguel Ramos aproveitou este fim de semana para passar tempo de qualidade com os filhos, Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana, fruto do seu anterior casamento com a atriz Fernanda Serrano.

"Cinco magníficos", escreveu na legenda da fotografia acima onde escondeu com um coração o rosto dos filhos mais novos. No entanto, ainda este ano o empresário abriu uma excepção e mostrou pela primeira vez o rosto dos quatro filhos.

Os seguidores de Pedro Miguel Ramos não tardaram em elogiar: "O Santi está maior que o pai. Meu Deus, como eles crescem tão depressa", "Linda e querida família", "Lindos, grande pai", "Adoro" e "Confirma-se... Uma família 5 estrelas. Parabéns" são alguns dos comentários.