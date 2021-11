Reprodução Instagram, DR

Mariana Cabral, conhecida por Bumba na Fofinha, anunciou recentemente nas redes sociais que está grávida e este domingo, 14 de novembro, deu alguns detalhes sobre o mais recente episódio do Reset, que contou com uma convidada muito especial: a pivô da SIC, Clara de Sousa.

A comediante contou que já estava grávida quando foram feitas as gravações. "Durante a gravação deste episódio em particular houve momentos em que senti que a qualquer instante, a meio de um “...e como é que isso te fez sent-“ poderia desatar à mangueirada de bílis. Se seria um bom momento de Youtube? Seria. Se seria maçador para a figura mais importante do Jornal da Noite a nível nacional? Também. Resultado: na ânsia de disfarçar a minha indisposição, pareço o Daniel Oliveira em ácidos: interrompo muito, lanço 5 perguntas por minuto e tenho o índice de atenção de um pano amarelo da loiça", recordou.

"Irritei-me tanto a ouvir-me na edição que até chorei (mas relembro que choro com posts de João Baião a abraçar os seus cães, calma). E se venho apregoar que falhar é fixe, é bom que não seja só gargantil, portanto: deixo o meu obrigada à Clara de Sousa que tanto admiro e que ainda assim não deixou que eu estragasse esta entrevista, e a todos os convidados que, sem que nada soubessem, tiveram muita paciência para mim. E um obrigada valente à equipa técnica que esteve comigo desde o início a estender-me golos de água, olhares complacentes e a ignorar estoicamente os meus arrotos à taberneiro de Alfama (um dia cheguei à letra E do abecedário). Era só isto. Obrigada", continuou.



"Tenciono culpar este feto por todas as minhas falhas a partir de agora, como é óbvio. Não é para isso que as pessoas têm filhos?", rematou.