Maria Dominguez revelou nas suas instastories que sofreu um acidente porque lhe furaram os pneus do carro.

"Tive sorte de não ter tido um acidente brutal e consegui agarrar o carro. Obrigada meu querido por teres dado umas facadas nos pneus", escreveu nas imagens, onde se vêem os pneus furados.

A modelo e atriz Índia Branquinho, que também faz parte do elenco da nova temporada da série da OPTO, O Clube, não escondeu a indignação e fez questão de partilhar as imagens com a seguinte mensagem: "Isto é violência emocional ao mais baixo nível. E se ela tivesse mesmo tido um acidente com consequências irreversíveis? Como é que te irias sentir? Valeu a pena? Trouxe-te alguma segurança sabendo que ela hoje podia não se ter safado? Mereces que o teu nome seja divulgado porque infelizmente talvez só assim terás noção da gravidade do que é ter uma atitude destas. Manipulação emocional é perigoso ao qual ninguém se devia submeter. E por isso não se negam tratamentos, toda a gente tem a oportunidade de trabalhar o seu interior. Por uma sociedade mais segura".

"Podia dizer que isto é sinónimo de alguém sem escrúpulos, que cresceu e venera uma educação machista, iludido com a aparente segurança que essa cultura lhe traz. Mas eu sei que para além disso, isto é falta de inteligência emocional e acompanhamento psicológico. Toda a gente tem de enfrentar os seus demónios", concluiu.

Maria Dominguez agradeceu as mensagens de apoio e adiantou: "Prefiro obviamente não falar disso em público mas o assunto já está a ser resolvido e eu estou bem".

