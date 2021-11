Reprodução Instagram, DR

Carolina Deslandes revelou, este domingo, que torceu o pé e que teve de ir ao hospital devido às dores. A cantora partilhou na sua página de Instagram uma fotografia do pé e contou como tudo aconteceu.

"No sábado torci o pé a entrar no carro. Meti o pé num buraco e torci-o. Como as dores estavam muito agressivas fui ao hospital, fiz um raio-x e explicaram-me que o tendão quando torceu arrancou um bocadinho de osso. Daí as dores. Deram-me canadianas, mas ontem como não conseguia ter o pé ao pendurão, andei de cadeira de rodas", começou por dizer.

Em repouso, acantora afirmou que se encontra melhor e garantiu: "Vou continuar os ensaios da Cinderela, só não vou patinar nem movimentar-me. Até ao dia da estreia vou estar impecável e pronta para, junto com esta equipa espetacular, apresentar-vos a nossa história".

"Chorei muito, fiquei muito preocupada e não queria falhar. Não vou falhar. ✨❤️ obrigada por todas as mensagens de preocupação e obrigada Orlando por seres o melhor cão do mundo", concluiu.

Reprodução de Instagram, DR