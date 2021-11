Instagram

Esta sexta-feira, 12 de setembro, foi um dia especial para Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira. Camila, a filha do casal, completou dois meses de vida. Uma data que a recém-mamã fez questão de assinalar nas redes sociais com várias imagens da menina, incluindo um vídeo da primeira noite da bebé no hospital.

"Dois meses de Cami", escreveu a mãe 'babada' na legenda da publicação.

1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira assumiram a relação em fevereiro, no Dia dos Namorados. Os primeiros rumores que davam contam de um romance surgiram no verão 2020 e, embora tenham sido ‘apanhados’ juntos em diversas ocasiões, nomeadamente em partilhas de familiares e amigos nas redes sociais, os dois jovens sempre mantiveram uma postura muito discreta.