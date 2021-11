Reprodução Instagram, DR

Depois das notícias do verão passado que davam conta de uma separação, Ricardo Martins Pereira e Sara Veloso estão cada vez mais próximos. Prova disso são as fotografias que ambos têm partilhado juntos nas redes sociais.

Ainda esta sexta-feira, a economista publicou vários registos fotográficos do jornalista, aproveitando para se declarar.

"Não sei como aconteceu, mas aconteceu. E vai acontecendo...Todos os dias mais um bocadinho", escreveu na legenda da publicação. Publicação, essa, que não passou despercebida a Ricardo Martins Pereira, que reagiu com um emoji em forma de coração.

Recorde-se que o romance com Sara Veloso foi a primeira relação assumida de Ricardo Martins Pereira, depois do fim do casamento com Ana Garcia Martins. Entrento, no verão, foram divulgadas várias notícias de que o relacionamento tinha chegado ao fim.

Reprodução Instagram, DR