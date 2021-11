Reprodução Instagram, DR

Joana Barrios decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A blogger partilhou um registo fotográfico do dia do seu casamento.

"Daquela vez que obriguei o Carlos Pinto a casar-se comigo e ele achava que eu não estava a falar a sério", escreveu, em tom de brincadeira, na legenda da imagem.

Recorde-se que o casal tem dois filhos em comum: Mercedes, de seis anos, e Álvaro, de quatro.

