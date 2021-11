1 / 5 Reprodução de Instagram, DR 2 / 5 Reprodução de Instagram, DR 3 / 5 Reprodução de Instagram, DR 4 / 5 Reprodução de Instagram, DR 5 / 5 Reprodução de Instagram, DR

Rita Ferro Rodrigues partilhou, esta quinta-feira, na sua página de Instagram,fotografias raras de infância ao lado do irmão gémeo, João Ferro Rodrigues, e homenageou-o com uma bonita dedicatória.

"Vou tentar escrever isto sem grandes floreados emocionais porque ele odeia. Também não gosta nada - mas nada - de exposição mas viverá este dia nesse paradoxo e ainda bem. O meu irmão gémeo, lança hoje um livro", começou por escrever.

"Falo pouco dele porque ele não gosta e eu sempre respeitei essa vontade mas hoje, lá está, vai ter de ser. Sempre soube que o João pensava muito nas coisas - sei identificar o olhar lateral e alheado com que fica quando está a pensar profundamente . Sei desde pequena que nesses momentos não vale a pena interrompê-lo, não me vai ouvir. Sei também da preocupação que tem com as pessoas, o planeta, a marca que aqui deixamos. Sei dos conflitos ideológicos que foi travando ao longo da vida e da serenidade e integridade com que se afirmou como irmão, filho, amigo, pai, empreendedor e agora pensador", disse.

Rita Ferro Rodrigues revelou que está "muito orgulhosa" do irmão e deste marco na sua vida. "A minha preciosa dedicatória diz o seguinte 'Para a minha querida mana Rita que me ensinou que havia 'nós' antes do 'Eu' desde sempre'. Posso garantir -vos que nunca me escreveram nada tão bonito", contou.

"Parabéns meu amor. 'Nós' foi a maior sorte da minha vida. Amo -te", concluiu.