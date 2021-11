Foi nas redes que Jessica Athayde desvendou um pouco da relação que a mãe tem com Diogo Amaral. No vídeo que pode ver acima, a mãe da atriz surge numa fotografia a beijar o rosto do ator.

»» Jessica Athayde conta que filho dormiu na sua cama e afirma: "Estou -me a lixar para as teorias todas!"

Mensagens que recebo enquanto estou a trabalhar”, confessou a atriz: “A minha mãe gosta mais do Diogo do que de mim. Vou ter que resolver isto”, brincou, como pode ver acima.

Jessica e Diogo namoraram em 2019 e foram pais de Oliver no mesmo ano. A separação foi anunciada três meses depois.

Contudo, no vídeo que pode ver acima, Júlia Pinheiro, em conversa com a atriz, fez um gesto com as mãos, sugerindo que ambos podiam estar juntos. “Tudo o que é família…quando existe uma família, não sei, não sei…”, disse a atriz com um sorriso. Mas Júlia Pinheiro foi, desta vez, mais direta: “Estão juntos agora?”

“Está tudo a torcer…Estamos em família, estamos a tentar", assumiu a atriz no início de outubro.