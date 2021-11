Reprodução Instagram, DR

Caetana, a filha mais nova de Cláudia Vieira, cortou pela primeira vez o cabelo. Um momento que a atriz fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais, mostrando a primeira ida ao cabeleireiro da menina, de quase dois anos.

"Hoje foi dia de cortar o cabelo desta pequena.. quase a fazer dois anos e só agora, pela primeira vez, cortou o cabelo", começou por escrever na legenda do vídeo onde surge a pequena Caetana.

"Dizem que para o cabelo se tornar forte tem de ser cortado o mais cedo possível.. nós distraímo-nos. Mas mesmo assim parece que vai ter um cabelão! Que boneca boa", completou.

Entretanto, entre os comentários à publicação, os internautas mostraram-se rendidos à filha mais nova da atriz da SIC.

"Muita fofa a Caetana"; "Tão querida" ou "Que doçura", pode ler-se entre os vários comentários deixados pelos seguidores do rosto da SIC.

Recorde-se que Caetana é fruto do relacionamento de Cláudia Vieira com João Alves. A atriz é ainda mãe de Maria, de 11 anos, nascida da anterior relação com Pedro Teixeira.