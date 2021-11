Reprodução Instagram, DR

Carolina Deslandes está a viver uma fase muito bonita e não o esconde. Nas redes sociais, a cantora tem partilhado várias fotografias ao lado do novo namorado, JêPê.

Esta quinta-feira, 11 de novembro, a artista partilhou uma imagem muito especial que foi tirada há sete anos com o atual companheiro. "2014/2021. bestfriends since ever [melhores amigos desde sempre, em português]", escreveu na legenda da publicação.

Além da fotografia, Carolina publicou ainda um vídeo onde mostra a cumplicidade com JêPê. Os internautas não pouparam nos elogios: "Lindinhos da vida", "Que seja sempre assim!", "Vocês são os mais lindos" e "Fico muito contente" são alguns dos comentários.