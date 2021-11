NurPhoto

Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, foi destituído do cargo numa Assembleia Geral do clube, e recentemente marcou presença na discoteca Urban Beach, em Lisboa, para passar música como DJ.

Foram vários os vídeos do momento a circular pelas redes sociais, com elogios e críticas. Afastado do futebol e a viver agora aquilo que dizer ser uma paixão, Bruno reagiu a um comentário feito por Fernando Figueira, mais conhecido por Mastiksoul.

"Sempre fui fã do seu trabalho, agora admiro, também, a sua inteligência! É a diferença entre pessoas que são verdadeiros artistas (profissionalmente e na vida pessoal) e aqueles que são grande estrelas (de)cadentes da rua deles, os Golden Boys da treta! A minha vénia!", escreveu no Twitter partilhando o comentário do DJ.

Eis o comentário de Mastiksoul: "Pessoal, se acham que o Bruno envergonha a noite em Portugal por meter uns discos eu vou respeitar a vossa opinião. Mas eu penso exatamente o contrário... Ele está a fazer algo que não minha opinião é top. Ele é uma verdadeira figura pública e está a promover, não só a noite como os DJ's em geral. Mostrar que ser DJ é cool. E é isso que nós precisamos, promover a noite. Ao contrário do que era a noite há uns anos, poucos são os que querem ser DJ nos dias de hoje. A nova geração quer ser rapper. Pessoalmente, desejo felicidades ao Bruno de Carvalho e agradeço que ele tenha tirado uns minutos do seu tempo para mostrar que ser "DJ" é "cool" e está na moda. This is business not personal [Isto são negócios não pessoal, em português], lê-se.

O antigo presidente do Sporting recorreu ainda ao Instagram para fazer mostrar mais uma vez o texto do DJ. "Quando se usa a inteligência tudo é tão simples", começou por escrever na descrição de uma das stories. "Um dia vamos passar um som juntos! Era a loucura na noite. A minha vénia", acrescentou.

Reprodução Instagram, DR

Reprodução Instagram, DR