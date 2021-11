Reprodução Instagram, DR

Fernando Rocha usou as redes sociais esta quinta-feira, 11 de novembro, para se declarar à mulher, Sónia Rocha.

O humorista brindou os fãs com uma fotografia do casal e deixou uma sentida mensagem à companheira.

"(O centro da minha vida no centro do mundo.) Se a América é o “centro” do mundo, Nova Iorque é o “centro” da América, o Time Square é o “centro” de Nova Iorque e minha Sónia é o centro da minha vida. É isto que eu sinto quando olho para esta foto", escreveu na legenda do registo fotográfico captado na cidade nova iorquina.

Recorde-se que Fernando e Sónia Rocha estão casados há 22 anos e têm dois filhos, Diogo, de 22 anos, e Catarina, de 17.