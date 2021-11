Reprodução de Instagram, DR

Sara Norte partilhou esta quarta-feira uma fotografia amorosa de infância nas suas instastories.

"Era uma anjinha numa operação no São Carlos: 'Falstaff'. Tinha cerca de oito anos", escreveu na imagem que mostra os primeiros passos da atriz no mundo do espetáculo.

Esta fotografia mostra a atriz de 36 anos ainda antes de estrelar na série Médico de Família, da SIC, em 1998.