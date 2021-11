Com ou sem pandemia, trabalhar em casa nem sempre é fácil sobretudo quando os filhos ainda estão em casa. Jacinda Arden, primeira-ministra da Nova Zelândia, não escapou a este cenário quando durante um direto no Facebook foi interrompida pela filhas... duas vezes.

Em direto do seu quarto para o live, a figura de Estado falou sobre a situação da covid-19 no país e as medidas restritivas quando ouviu a voz da filha de três anos: "Mamã".

"Devias estar na cama, querida", respondeu a mãe, que ainda interrompeu a filha. "Não, Neve", continuou de forma calma e assertiva. "É hora de dormir, querida. Volta para a cama. Já te vou ver num minuto", termina a primeira-ministra que se voltou para os neozelandeses com um sorriso e alguma vergonha.

"Bem, isto foi uma falhanço para ela ir dormir não foi? Pensei: este é o momento em que vou fazer um direto do Facebook, que será bom e seguro. Alguém mais tem filhos a escapar três, quatro vezes depois da hora de dormir? Felizmente, a minha mãe está aqui para ajudar", adiantou.

Ainda assim, Jacinda voltou a ser interrompida."Por que estás a demorar tanto tempo?", voltou questionou a menina. "Desculpa, querida, está a demorar muito. Certo. Peço desculpa a todos. Vou apenas levar a Neve de volta à cama. Porque já passou da hora de dormir. Obrigado por se juntar a mim.", despediu-se a ministra, acabando por ceder.