Carolina Deslandes tem um novo desafio profissional em mãos. A artista é uma das protagonistas do musical A Nova Cinderela no Gelo, que estreia já no próximo mês dezembro. Entretanto, os ensaios já começaram e têm sido desafiantes para a cantora, conforme a própria fez saber através de uma publicação nas redes sociais.

"Estive a tentar patinar de manhã. É o meu terceiro dia e fartei-me de chorar porque é aquela coisa da frustração, de querermos fazer bem uma coisa e não conseguirmos fazer”, começou por dizer.

“E então estava aqui a pensar, o quanto é importante sairmos da nossa zona de conforto. Eu ontem anunciei mais dois Coliseus e estou muito feliz, e podia estar só em casa a fazer as minhas músicas… Mas acho que a vida tem de ter uma grande percentagem de desafio”, destacou ainda.

“E acho que é uma grande aprendizagem estarmos numa carreira, na qual temos um lugar, e irmos para um sítio onde começamos do zero, sem vergonha de sermos os piores. Eu aqui neste grupo sou a pior, e isso é uma aprendizagem incrível”, completou a artista.

De salientar que Carolina Deslandes e a cantora Irma vão protagonizar o espetáculo alternadamente. A Nova Cinderela no Gelo estará em cena no centro comercial MAR Shopping Matosinhos, entre 1 de dezembro e 5 de janeiro de 2022.