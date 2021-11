rui valido

Foi no passado mês de setembro que Sara Matos viveu um dos momentos mais emocionantes da sua vida: o nascimento do primeiro filho, o pequeno Manuel. Desde então, a atriz tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais vários momentos do menino.

Ainda esta terça-feira, 9 de novembro, Sara Matos mostrou um vídeo encantador do menino a brincar deitado no berço, deixando os fãs encantados.

Recorde-se que Manuel é fruto da relação do rosto da SIC com Pedro Teixeira. O ator é também pai de Maria, de 11 anos, nascida do anterior relacionamento com Cláudia Vieira.