Reprodução Instagram, DR

Depois de assumido o namoro com Carolina Pinto, Marco Costa já parece ter conquistado o filho da companheira. Numa das suas mais recentes publicações no Instagram, a namorada do pasteleiro partilhou com os seus seguidores um momento de grande cumplicidade do empresário com o menino.

"Com amor. Foi assim que conquistaste o respeito e a amizade daquele que é o amor da minha vida. Quem meus filhos beija, minha boca adoça. É clichê, mas é de verdade", começou por escrever Carolina na legenda do registo fotográfico.

"Grata por dividir o meu amor de mãe. Eternamente grata por ele ter duas casas onde a mãe e o pai fazem tudo para que esteja e seja imensamente feliz. Na minha casa, tu já fazes parte da mobília. És um namorado e um amigo do caraças", completou.

Reprodução Instagram, DR

A publicação não passou despercebida a Marco Costa, que fez questão de deixar uma mensagem especial entre os comentários. "Amo o menino como se fosse meu. Prometo tratar dele como se fosse meu! Para mim já é. Sei qual o meu lugar e para mim chega conseguir ser o seu melhor amigo! És uma mãe incrível e sabes que foi isso que me fez apaixonar ainda mais por ti! Tens um menino tao lindoooooo! Mesmo quando quer brincar as “porradas” e eu sou o único que apanha", pode ler-se.

Recorde-se que o namoro com Carolina Pinto é a primeira relação conhecida de Marco Costa depois do fim do casamento com Vanessa Martins.