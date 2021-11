carolina-patrocinio

Carolina Patrocínio partilhou esta terça-feira uma fotografia de quando tinha apenas quatro anos nas suas instastories.

"Com 4 anos.. A ensaiar a festa de família no Algarve. Como é possível lembrar-me tão bem deste dia? Memory lane is so crazy", escreveu por cima da imagem, onde surge de mão dada à irmã, Mariana Patrocínio, e as duas têm um fato de banho igual.

Reprodução de Instagram, DR