Marília Mendonça perdeu a vida na passada sexta-feira, 5 de novembro, num trágico acidente de avião depois deste atingir um cabo de uma torre de distribuição. A cantora brasileira, que seguia para mais um concerto, tinha apenas 26 anos.

Quase um ano antes de morrer, no dia 4 de setembro de 2020, a artista fez uma publicação no Twitter onde disse ter sonhado com água. "Gente, mas eu sonhei com água, queda d’água, cachoeira, rio a noite todinha que Deus deu", escreveu.

É importante referir que o avião caiu perto de uma cascata na serra de Caratinga, no interior de Minas Gerais, Brasil. Por este motivo, vários internautas referem-se ao sonho como uma premonição da tragédia.

