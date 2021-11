Reprodução Instagram, DR

O Brasil está de luto. A cantora Marília Mendonça perdeu a vida na última sexta-feira, 5 de novembro, num trágico acidente de avião, quando viajava para um concerto em na cidade de Caratinga. As cerimónias fúnebres aconteceram no último fim de semana e juntaram amigos, familiares e milhares de fãs no último adeus à cantora.

Esta segunda-feira, 8 de novembro, a mãe da artista, Ruth Moreira, quebrou o silêncio e pronunciou-se sobre a morte filha nas redes sociais. Ruth Moreira partilhou um registo fotográfico em que surge acompanhada pela cantora, deixando ainda um excerto de uma canção.

"Tudo é Dele, por Ele e para Ele...Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor", pode ler-se.

Recorde-se que um dia antes do trágico acidente, Marília Mendonça celebrou o aniversário da progenitora.

Reprodução Instagram, DR