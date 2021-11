Reprodução de Instagram, DR

Liliana Campos revelou este domingo, na sua página de Instagram, que esteve com uma infeção respiratória nos últimos 15 dias e agradeceu a preocupação dos fãs.

"Nos últimos 15 dias estive com uma infeção respiratória, e apesar de ter ido trabalhar, não foi nada fácil. Por isso quero agradecer-lhe, primeiro que tudo a si, que mostrou uma enorme preocupação comigo, que percebeu que eu não estava tão bem, porque me conhece e não ficou a pensar que andava de mau humor com tudo e com todos, mas sim mais debilitada", começou por dizer.

Apesar de tudo, a apresentadora do Passadeira Vermelha adiantou que já se encontra bem: "Consigo respirar fundo sem ter um ataque de tosse, daqueles que me deixava completamente exausta".

Por fim, Liliana Campos quis deixar um conselho aos seus seguidores que tanto a acarinham. "Na verdade não sei como nem porquê que fiquei assim. Mas sei que este magnífico Sol durante o dia e o frio à noite e de manhã, para além do ar condicionado, sempre o ar condicionado podem ajudar e muito. Tenha o máximo cuidado consigo. Proteja-se o mais que puder das mudanças de temperatura, mas não deixe de aproveitar, sempre que possa, estes dias tão bonitos com que Deus nos presenteia", concluiu.