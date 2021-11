Reprodução Instagram, DR

Luís Costa, conhecido como DJ Magazino, foi diagnosticado com leucemia em 2019 e tem partilhado partilhado a sua luta contra a doença com os seus seguidores nas redes sociais. Duas semanas depois de ter referindo que estava à espera de uma vaga no IPO para ser submetido a tratamento de quimioterapia "ainda mais agressiva", o DJ português está internado.

"Na terça-feira entrei para mais um internamento no IPO que pode ir de 3 a 5 semanas, se me aguentar, porque o tratamento é tão arrasador que há o risco de não o suportar", começou por escrever, mostrando uma fotografia sua no hospital.

"Já vou com 5 dias de quimioterapia e aqui sofro muito, sim, sofro, mas ao menos sinto que estou a lutar e que estou na melhor companhia, estas mulheres não me vão deixar cair, e isso deixa-me feliz, enquanto em casa estava sem armas para poder lutar pela vida, estava na m****", continuou.

DJ Magazino explicou como têm sido os primeiros dias de quimioterapia: "Nestes primeiros dias já estou a levar uma porrada daquelas, desta vez estou a fazer um combinado de duas quimioterapias endovenosas, é muito agressivo mas é uma última tentativa de tentar controlar a doença. Uma das químios é um saco com um líquido azul petróleo, é um bocado assustador ver aquilo a entrar no catéter debaixo do meu braço esquerdo a conta gotas e por curiosidade perguntei o nome. Mitoxantrona! Leram bem, sim! Só pensei em mitras! Remeteu-me logo para os primeiros anos da minha carreira, tocava por aí em barracos f****** por esse país fora e eram só mitras e suas respectivas", contou.

"Eu bem jovem, inexperiente, começava a tocar e passados quinze minutos já lá estavam eles pendurados na cabine, baixavam os óculos de sol à ponta do nariz e de olhos bem arregalados gritavam 'Mano, bota som! Dá-lhe forte, isto não é a missa' e as respectivas lá em baixo a assobiar, a parelha perfeita! eu olhava pra eles, com medo, dizia que sim com a cabeça e quando olhava para a mala de discos só pensava, tou f*****, isto é o mais forte que tenho, é hoje que levo uma valente tareia, ficam-me com as sapatilhas que comprei para o fim de semana e só não me ficam com os discos porque não gostam da música. Acreditem que isto passou-me várias vezes pela cabeça, nunca aconteceu mas não me livrei de levar uma e outra vez uns belos calduços", recordou.

"Desde aí que fiquei sempre de pé atrás com os mitras e agora sempre que vejo o líquido azul a entrar no corpo só penso neles e puxo por eles para assustarem a leucemia, a ver se vai pregar para outra freguesia. Outrora os meus maiores inimigos que agora podem virar os meus salvadores. Vamos com tudo mitras e xantronas, entrem por aqui adentro e espalhem o terror, eu agradeço", rematou.

Reprodução Instagram, DR