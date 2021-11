Laura Figueiredo e Mickael Carreira não podiam estar mais orgulhosos. A apresentadora tinha partilhado com os seguidores que iria haver muitas novidades esta semana. Uma delas é a estreia da filha de quatro anos na música.

A pequena Beatriz esteve este domingo, 7 de novembro, em estúdio a gravar. “Vocês nem sonham os dias de trabalho por trás do que está a chegar… sempre com amor”, lê-se na legenda dos vídeos do momento partilhado por Laura.

“Lógico que a mãe não aguenta e farta-se chorar”, acrescentou.