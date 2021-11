1 / 2 2 / 2

Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira são pais completamente babados. O casal, que teve a pequena Matilde há poucos meses, tem partilhado vários momentos ao lado da bebé recém-nascida.

Este domingo foram passear e passar o dia em família. Momentos que tiveram especial destaque na conta de Instagram da irmã Patrocínio.

Nas fotografias que partilhou, Matilde surge ao colo do pai, com um gorro na cabeça para a proteger do frio que já se tem vindo a fazer sentir. Veja como está amorosa e percorra a galeria acima.