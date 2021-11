Vanessa Martins / Instagram

Vanessa Martins está a ser arrasada nas redes sociais, depois de Marco Costa ter demonstrado, uma vez mais, as saudades que sente do cão de ambos, Sadik. Esta quinta-feira, a influencer publicou uma instastory com uma mensagem que pode ser uma resposta às críticas de que tem sido alvo.

"Todos somos maus em uma história mal contada", pode ler-se na instastory, que tem também um emoji a piscar o olho.

Recorde-se de que, após o desabafo de Marco Costa, os fãs dirigiram-se às redes sociais da empresária para manifestar o seu desagrado e revolta, deixando duras críticas. "Tu devias ter vergonha do que estás a fazer (...) És uma pessoa egoísta (...) És muito triste", escreveu uma internauta.

Note que a imprensa tem divulgado a notícia de que o pasteleiro acusa a ex-mulher de não o deixar ver o cão de ambos.