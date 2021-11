Sofia Ribeiro voltou a brindar os seus seguidores nas redes sociais com um novo vídeo ao lado do namorado. Ainda que não seja possível ver o rosto do seu companheiro entre as imagens, a atriz mostrou o casal em viagem e explicou por que motivo não partilha com os fãs mais momentos ao lado do namorado.

"Quem é o bonitão daqui? Ele não gosta de aparecer, é por isso que não partilho", começou por dizer aos seus seguidores.

"Não se zanguem comigo. Estão sempre a pedir para partilhar, mas ele não gosta e não o posso obrigar", acrescentou. "Não é meu amor lindo? Meu bonitão", rematou.

Recorde-se que Sofia Ribeiro assumiu o seu namoro no programa Wi-Fi, da RFM. Apesar da atriz manter resguardada a identidade do companheiro, a revista TV Mais dá conta que se trata de um empresário portuense.