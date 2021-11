Reprodução Instagram, DR

Vanessa Martins e Marco Costa tornaram público o divórcio em setembro de 2020, quatro anos depois de trocarem alianças. Hoje, voltaram a encontrar o amor e estão ambos em novas relações. No entanto, o pasteleiro sente saudades do amigo de quatro patas, o Sadik, que está com a 'influencer'.

Após Marco ter partilhado uma notícia na qual era referido que um juiz espanhol tinha determinado a guarda partilhada de um cão após os donos se separarem, escreveu o seguinte: "Porque sempre que as saudades apertarem eu irei colocar uma foto tua! Sadik, o Tortas está à tua espera para te conhecer", afirmou, referindo-se ao novo cãopanheiro, o Tortas. Recorde-se que a imprensa tem divulgado a notícia de que o pasteleiro acusa a ex-mulher de não o deixar ver o cão de ambos.

Após o desabafo, os fãs de Marco Costa dirigiram-se às redes sociais da empresária para manifestar o seu desagrado. "Tu devias ter vergonha do que estás a fazer. Não deixar o Marco ver o Sadik ou ter qualquer tipo de contacto com um animal que não tem culpa de nada. És uma pessoa egoísta, só pensas no teu umbigo e no teu bem-estar. Se fazes isso a um cão, nem quero imaginar com um filho. És muito triste, não gosto de ti e vim aqui só expor a minha revolta", escreveu uma internauta.

"Não sei o que se passa entre ti e o Marco, mas o cão sente falta do dono. Acho que vocês precisam de chegar a um consenso. Já foram casados... Já partilharam tanto amor um pelo outro. Pensem no bem-estar do animal! Eu se soubesse que o meu cão era amado pelo meu ex nunca os separaria. Vocês são grandinhos. Têm negócios. São independentes. Não sejam infantis com um animal que só vos deu amor incondicional", disse outra internauta.