Reprodução de Instagram, DR

Sara Matos é uma mãe babada e tem partilhado vários momentos desta nova fase da sua vida nas redes sociais. Esta quinta-feira, dia 4 de novembro, a atriz publicou um vídeo nas suas instastories onde se vê Pedro Teixeira a brincar com o filho, ao lado do cão Goji.

Com emojis de vários corações e com a música de Bárbara Bandeira e Carminho, ‘Onde Vais’, Sara Matos mostrou o momento amoroso e ternurento entre pai babado e filho.

Recorde-se de que o pequeno Manuel nasceu no dia 15 de setembro e é fruto da relação da atriz com Pedro Teixeira, que tem também uma filha em comum com Cláudia Vieira: Maria, de 11 anos.

Veja abaixo o vídeo: