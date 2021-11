Marco Costa e Carolina Pinto já não escondem o amor que os une nas redes sociais e, esta quarta-feira, mostraram que têm uma paixão em comum: o futebol.

Os dois foram até ao Estádio de Alvalade ver o jogo do Sporting frente ao Besiktas e partilharam instastories do festejo de um dos quatro golos do clube dos leões.

Antes, o pasteleiro publicou uma nova fotografia com Carolina e deixou uma frase muito especial: "O meu colinho preferido". Já esta quinta-feira, a amada acabou por retribuir ao partilhar uma imagem de Marco Costa com um coração e o seguinte texto: "Meu rapaz".

Reprodução de Instagram, DR