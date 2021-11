Reprodução Instagram, DR

Miguel Oliveira apelou esta terça-feira, 2 de novembro, para que o acompanhassem no dia seguinte até Portimão onde se irá realizar no domingo, dia 7, Grande Prémio do Algarve em MotoGP.

O piloto, que tirou a carta de mota há uma semana, começou a viagem junto ao Cristo Rei, em Almada, e fez-se acompanhar por centenas de motards. A viagem está a ser feita, ao contrário do que estava previsto, pela A2.

"É uma excelente oportunidade para cada um de vocês demonstrar um bom exemplo em estrada. Poder sair daqui com a força de todos vocês. Com a fé do nosso guardião pela estrada. Muito obrigada a todos do fundo do coração e que este fim de semana seja aquilo que todos nós queremos", afirmou na cerimónia simbólica.