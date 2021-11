Reprodução Instagram, DR

Desde que deu à luz o primeiro filho, Sara Matos tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais a sua nova rotina enquanto mãe, assim como várias imagens do pequeno Manuel.

Esta segunda-feira, 3 de novembro, a recém-mamã brindou os fãs com um momento do menino com a madrinha, Filipa Areosa. Nas imagens divulgadas através da ferramenta Instastories, é possível ver a atriz completamente encantada com o afilhado.

Recorde-se que o menino é fruto da relação de Sara Matos com Pedro Teixeira. O ator é também pai de Maria, de 11 anos, fruto do anterior relacionamento com Cláudia Vieira.