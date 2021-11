1 / 2 Reprodução de Instagram, DR 2 / 2 Reprodução de Instagram, DR

Bruce Willis esmerou-se neste Halloween e as imagens que Emma Heming Willis partilhou na sua página de Instagram são a prova. O ator deixou-se fotografar com as filhas e surge com cabelo e com uma máscara que o deixa completamente irreconhecível.

"Esperamos que tenham tido um bom Halloween. Nós tivemos de certeza. Apanhámos este homem pelo marido, mas não digam ao meu marido", escreveu a esposa de Bruce William, em tom de brincadeira.

A filha de 30 anos de Bruce Willis, Scout, comentou o seguinte: "Esta máscara continua a ser aterradora... Que herança de família".

Bruce Willis e Emma Heming Willis estão casados há 12 anos e são pais de Mabel Ray, de nove anos, e de Evelyn Penn, de sete.