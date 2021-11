1 / 8 Instagram ℝ𝕦𝕥𝕖 𝕆𝕓𝕒𝕕𝕚𝕒 | ℙ𝕙𝕠𝕥𝕠𝕘𝕣𝕒𝕡𝕙𝕪 2 / 8 Instagram ℝ𝕦𝕥𝕖 𝕆𝕓𝕒𝕕𝕚𝕒 | ℙ𝕙𝕠𝕥𝕠𝕘𝕣𝕒𝕡𝕙𝕪 3 / 8 Instagram ℝ𝕦𝕥𝕖 𝕆𝕓𝕒𝕕𝕚𝕒 | ℙ𝕙𝕠𝕥𝕠𝕘𝕣𝕒𝕡𝕙𝕪 4 / 8 Instagram ℝ𝕦𝕥𝕖 𝕆𝕓𝕒𝕕𝕚𝕒 | ℙ𝕙𝕠𝕥𝕠𝕘𝕣𝕒𝕡𝕙𝕪 5 / 8 Instagram ℝ𝕦𝕥𝕖 𝕆𝕓𝕒𝕕𝕚𝕒 | ℙ𝕙𝕠𝕥𝕠𝕘𝕣𝕒𝕡𝕙𝕪 6 / 8 Instagram ℝ𝕦𝕥𝕖 𝕆𝕓𝕒𝕕𝕚𝕒 | ℙ𝕙𝕠𝕥𝕠𝕘𝕣𝕒𝕡𝕙𝕪 7 / 8 Instagram 8 / 8 Instagram

Foi no passado fim de semana que Marco Costa partilhou uma fotografia que deixou os fãs felizes, mas curiosos. O empresário e pasteleiro assumiu uma nova relação com uma fotografia de duas mãos unidas, mas sem revelar a identidade da nova companheira.

“Foi sem querer que te quis! Quando a brincadeira vira para algo sério, é porque tinha de ser e só podemos agradecer!“, assim escreveu o pasteleiro na descrição da imagem que pode ver abaixo.

No entanto, já se conhece a identidade da nova namorada. Chama-se Carolina Pinto (veja imagens acima) e, tal como Marco Costa, partilhou a mesma fotografia a preto e branco. "É aquele velho ditado: Alguns são a viagem, alguns são chegada“, escreveu Carolina que mereceu uma resposta do empresário. “Que seja sempre assim. se mãos dadas para todo o lado”, disse Marco Costa.

O site da revista Maria avança que Carolina trabalha num ginásio e tem um filho pequeno de uma anterior relação. Marco Costa já partilhou aquela que é a sua primeira fotografia ao lado de Carolina Pinto, ora veja aqui!

Recorde-se que também Vanessa Martins vive um novo relacionamento. A influencer assumiu este ano o namoro com Miguel Ângelo, ex-concorrente do reality show 'Like Me'.