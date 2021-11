Reprodução Instagram, DR

Marco Costa tem um novo amor! O pasteleiro assumiu um novo relacionamento após o fim do casamento com Vanessa Martins e já partilhou no Instagram uma fotografia ao lado de Carolina Pinto.

"A bela e o monstro", escreveu na descrição da fotografia acima. O casal tem trocado declarações de amor nas redes sociais.

Recorde-se que Marco Costa e Vanessa Martins foram casados durante três anos e meio. A 'influencer' também voltou a encontrar o amor ao lado de Miguel Ângelo.