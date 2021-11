1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Inês Martins está noiva! A ex-participante de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’, da SIC, partilhou a novidade com os seguidores nas redes sociais e mostrou o anel de noivado oferecido por Juliano Peixoto.

"Sabem aquele sonho de menina que à medida que crescemos a vida nos ensina a colocar de parte? Hoje aprendi que nunca é tarde para se realizar sonhos", começou por escrever.

"O momento não foi gravado, foi vivido, foi sentido. Ficará gravado na nossa memória e de alguns turistas. Ele nervoso, eu meio aparvalhada", continuou.



"Hoje entendi as lágrimas das noivas no momento do pedido, quando eles se ajoelham há sempre uma rajada de vento que nos faz entrar uns "algueiros" prós olhos", rematou.

Recorde-se que no programa da SIC, Inês Martins conquistou o coração do agricultor Filipe Camejo, mas acabaram por seguir caminhos separados.