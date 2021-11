Reprodução Instagram, DR

Andreia Rodrigues decidiu voltar a brindar os seus seguidores nas redes sociais com mais um momento em família. A apresentadora partilhou um enternecedor registo fotográfico com a filha mais nova, Inês, que completa oito meses de vida em breve.

"Amor maior", escreveu o rosto da SIC na legenda da imagem, provando ser uma mãe 'babada'.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que além da pequena Inês, Andreia Rodrigues é mãe de Alice, de três anos. As duas meninas são fruto do casamento com Daniel Oliveira.