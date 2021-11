Reprodução Instagram, DR

Este sábado, 30 de outubro, Ricardo Carriço mostrou o seu desagrado ao constatar que existem pessoas a estacionar num lugar destinado a pessoas com com deficiência motora. Nas redes sociais, o ator pediu respeito.

"Não sou deficiente, mas cá em casa temos a Maria que o é, por isso temos dístico no carro", começou por escrever na legenda da publicação acima onde surge com Maria, filha da atual mulher, Ana Rebelo. E acrescentou: "Sinceramente não percebo o nível de burrice ou de 'chico espertice' de algumas pessoas que tendem sempre a ignorar que estes lugares são para pessoas com deficiência motora ou para quem diariamente os transporta...", continuou.

"Infelizmente, e segundo soube, em Lisboa a Polícia Municipal tem 3 reboques e cada vez que denunciamos esta irregularidade, pedem-nos que os avise, caso quem estacionou o carro indevidamente, saia. Que tal a Emel identificar devidamente estes lugares, pintando no chão a identificação que todos supostamente deveriam conhecer? Será que isto só pára quando esta infracção der origem a apreensão de carta?", continuou.

"Vamos lá ter mais respeito por quem é deficiente e por todos os seus cuidadores!", rematou.