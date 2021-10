Instagram

Foi durante a noite do último sábado, 30 de outubro, que Maria Botelho Moniz recorreu às redes sociais para homenagear o namorado, Pedro Bianchi Prata que arrecadou uma importante conquista.

O piloto agarrou a medalha de ouro na Taça do Mundo de Bajas na categoria veteranos. “O vencedor da Taça do Mundo de Bajas 2021 e a sua fã número 1", descreveu a apresentadora.

Recorde-se que Maria Botelho Moniz raramente fala da sua relação, quer em entrevistas ou em redes sociais, ou publica fotos ao lado do namorado.

A apresentadora de televisão e o piloto assumiram a relação em setembro do ano passado, depois de vários meses de rumores. O desportista é o primeiro namorado que a comunicadora assume publicamente desde a morte trágica do seu noivo, Salvador Quintela, em março de 2014, num trágico acidente de mota. Os dois estavam de casamento marcado e Maria Botelho Moniz já falou diversas vezes sobre os anos difíceis que se seguiram. Recorde no vídeo abaixo: